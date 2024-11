Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 4/11/24: una coppia del Trono over lascia insieme il programma, scatta un atteso bacio nel Trono classico

Leggi tutto su Isaechia.it

Si è appena conclusa una nuova registrazione di, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Lorenzo Pugnaloni attraverso il suo profilo social ha rivelato cosa è successo nella odierna registrazione di. Ecco tutte lesulle prossime puntate del dating show:: La puntata si apre con l’esterna di Gemma Galgani e Fabio ma Tina Cipollari dice a Fabio che non conosce la “vera Gemma” e fa vedere tutti i filmati delle sfilate (fatte durante le edizioni precedenti) di Gemma alquanto osé. Lui intende andare avanti ugualmente e ride soltanto. Gemma è andata a scuola di ballo. I due ballano a centro studio. Vincenzo La Scala e Ilaria Volta sono uscitidal. Sono usciti a seguito dei diversi attacchi di Tina e Gianni. Alla fine escono per vedere come va al di fuori. Se andrà male torneranno. Diego Tavani e Claudia D’Agostino interrompono la conoscenza.