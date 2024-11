Feedpress.me - Allerta in Catalogna, ora la Dana flagella Barcellona. Aeroporto allagato, caos voli. Obitorio per 400 salme a Valencia

Ancora piogge fortissime e tante ore con il fiato sospeso per il rischio di nuove inondazioni in Spagna . Questa volta a vivere una giornataccia a causa dellasono state migliaia di personee altre zone della, a lungo rimaste inper maltempo e pericoli associati . Le precipitazioni hanno provocato forti disagi in particolare per la mobilitĂ , con decine dicancellati.