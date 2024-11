A6 muore operaio tratto Altare-Savona

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

11.53 Tragedia in un cantiere dell'A6 Torino. Unè caduto dal ponteggio di un viadotto e, per cause ancora da chiarire, sarebbe precipitato nel vuoto con un volo di 20 metri. E' avvenuto nella tratta trae il bivio per. Code e traffico bloccato per un'ora. La vittima sarebbe un 29enne del Senegal.Sul posto sono intervenuti un'ambulanza della croce bianca di,i vigili del fuoco e l'elisoccorso.Inutile l'intervento dei sanitari per tentare di rianimare il giovane.