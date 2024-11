Thesocialpost.it - 16enne esce di casa per fare un giro in bici e scompare: trovato morto in un fiume

Sconcerto in provincia di Mantova, dove un ragazzo di 16 anni è statoannegato nelle acque delOglio. Il corpo senza vita del giovane è stato riverso la mezzanotte di domenica 3 novembre nel Comune di Torre d'Oglio. Al momento si sa che la vittima era originaria dell'India e che era residente a Cizzolo di Viadana, nella Bassa Mantovana. Sono in corso le indagini per cercare di ricostruire l'accaduto. A lanciare l'allarme dopo la sua scomparsa sono stati i famigliari nel tardo pomeriggio di sabato 2 novembre, quando il giovane era uscito di, ma dopo diverse ore non era ancora tornato e non rispondeva alla chiamate. Anche i volontari della Protezione Civile hanno subito partecipato alle ricerche insieme alle forze dell'ordine.