Wta Merida 2024 finale a sorpresa tra Sonmez e Li

La pioggia ha concesso un po’ di tregua agli organizzatori e soprattutto alle giocatrici, così asono andate in scena le semifinali dell’ultimo torneo WTA stagionale. Sarà un atto conclusivo decisamente a, con la turcae la statunitense Li a contendersi il titolo. La turca, n°127 del ranking mondiale, ha fermato la corsa della giovane promessa Alina Korneeva, imponendosi con il punteggio di 7-6(5) 6-2. Più lottata l’altra semi, che ha visto la Li sconfiggere con lo score di 6-3 4-6 6-2 Polina Kudermetova, sorella della più famosa ed ex top-15 Veronika. Le due finaliste tra poche ore torneranno in campo per la. Wtatrae Li SportFace.