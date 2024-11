Wta Finals Riyadh 2024 | montepremi e prize money singolare

Leggi tutto su Sportface.it

Ile ildelle Wta, di scena a, per quanto riguarda il. Le otto migliori giocatrici del mondo si sfideranno sul cemento in Arabia Saudita e si contenderanno il prestigioso titolo nell’evento che chiude la stagione tennistica. La favorita numero uno per il titolo non può che essere Aryna Sabalenka, protagonista di una stagione sensazionale – caratterizzata da due titoli Slam – che vuole chiudere in bellezza. Proveranno a insidiarla Iga Swiatek, campionessa uscente, Elena Rybakina, molto pericolosa in queste condizioni di gioco nonostante la sua assenza prolungata dai campi, e le americane Jessica Pegula e Coco Gauff. Parte più indietro in un’ipotetica griglia di partenza invece Jasmine Paolini, al debutto nel torneo di fine anno ma pronta a vendere cara la pelle e godersi un’esperienza unica.