Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2024 ore 15:30

DEL 1 NOVEMBREORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO MENTRE SULLA SULLA A1NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE SONO PRESENTI CODE TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZONECODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI OSTERIA NUOVA IN DIREZIONESEGNALIAMO LA PRENSENZA DI ANIMALI SU STRADA SULLA A1 FIRENZETRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONEPRESTARE ATTENZIONE! DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral