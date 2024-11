Lanazione.it - Tornato il ’polacco’, era al Crastatone. Arrestato: deve scontare 10 mesi

di Massimo Cherubini Era tra la folla che l’altra sera animava l’inizio del "" di Piancastagnaio. Saluk Mancin, il 40enne polacco che, per anni, ha seminato il panico nei paesi dell’Amiata è stato riconosciuto. Edai carabinieri della locale stazione. Una pattuglia, presente in piazza Castello, ha notato un ’volto noto’. Era lui, Saluk Mancin, colpito da un mandato di arresto perchécirca dieciper la somma di pene infittegli con molteplici sentenze passate in giudicato. La pattuglia ha prontamente informato i superiori della presenza del polacco, così tutto lo conoscono. Prima di intervenire sono stati giunti rinforzi da altre caserme che fanno capo alla Compagnia di Montalcino. Si temeva, visto i numerosi precedenti, che Saluk reagisse violentemente ad ogni tipo di controllo. Come verificatosi altre volte.