Sport.quotidiano.net - Recanatese. "Sarà una battaglia con il Castelfidardo»

Nessuna sorpresa dalle convocazioni: Sbaffo ed Alfieri sono a disposizione, Mordini è ancora out. Per il derby con ill’utilizzo del centrocampista è scontato mentre il Capitano sarebbe al rientro ma è inevitabile che non sia al cento per cento. Il suo apporto però è imprescindibile per cui, di certo, si farà di tutto per vederlo in campo perché un conto è lacon il suo indiscusso leader, un altro è una squadra priva della sua presenza. Nell’ambiente c’è un cauto ottimismo, nella convinzione che lo scivolone di Ancona sia stato solo un episodio. Tuttavia l’avversario odierno non è da prendere sottogamba e la sua ultima posizione appare più il frutto di contingenze negative che di effettivi demeriti. "una partita molto difficile – ha detto alla vigilia Massimo D’Angelo – proprio per il fatto che non hanno avuto un inizio di campionato felicissimo.