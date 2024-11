.com - Promozione / Gabicce Gradara 3-2 sull’Appignanese

Seconda vittoria stagionale per la formazione di Capobianco. L’Appignanese aveva rimontato due volte ma Dominici ha firmato il gol dei tre punti VALLESINA, 3 novembre 2024 – Vince ilalla seconda vittoria stagionale. Approccio migliore dell’Appignanese ma sul finale del primo tempo arriva l’1-0 con deviazione vincente di Torsani. Nella ripresa al 7? parità con Raponi che di testa insacca. Al 12? il 2-1: azione di Tamagnini sulla destra, Cuomo di testa sul fronte opposto rimette al centro e in scivolata Torsani corregge in rete (2-1). Non c’è il tempo di gioire che dopo due minuti ancora Raponi beffa la difesa di casa: 2-2. Al 32? la rete dei tre punti con Dominici con un diagonale preciso di destro sferrato poco fuori dal limite dell’area e palla nell’angolino alla destra del portiere. Al 41? annullato il 3-3 di Ribichini per fuorigioco.