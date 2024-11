Ilrestodelcarlino.it - Primavera, pari Roma in rimonta e su rigore

1 CESENA 1(3-4-1-2): Marin, Seck (35’ st Golic), Mirra, Reale, Mannini (35’ st Della Rocca), Levak (1’ st Marazzotti), Di Nunzio, Litti (1’ st Cama), Graziani (13’ st Coletta), Sugamele, Misitano. All.: Falsini. CESENA (3-4-1-2): Montalti, Dolce, Valentini, Pitti, Manetti (39’ st Domeniconi), Arpino (39’ st Wade Papa), Zamagni (24’ st Ghinelli), Ronchetti, Castorri, Perini (24’ st Tosku), Coveri. All.: Campedelli. Arbitro: Madonia di Palermo. Reti: 25’ pt Valentini, 23’ st Mannini su rig. Note: ammoniti Perini, Manetti; angoli 8 a 6 per il Cesena; recupero 3’ tutti nella ripresa. Per ladel Cesena quello conquistato contro laè il quinto pareggio consecutivo, il secondo di fila per 1-1, anche questo maturato con un calcio diper gli avversari,che anche in questo caso non ha del tutto convinto.