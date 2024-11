Ilgiorno.it - Penalizzato anche il Terzo settore: "I primi esclusi sono i soggetti fragili"

La difficoltà di accedere alle abitazioni è un problemaper il: a rischio cipercorsi di inclusione ed integrazione. "Diventa sempre più difficile avere accesso ad immobili per persone contà – sottolinea Romina Rasa, della cooperativa Il Calabrone di Brescia – e questo mette a rischioi percorsi per l’autonomia". Nei giorni scorsi, il Coordinamento nazionale comunità accoglienti (CNCA) della Lombardia ha lanciato l’allarme, chiedendo un intervento pubblico: i prezzi fuori controllo e il predominio della rendita costringono ad esempio gli operatori delad inserire famiglie accompagnate in abitazioni dallo spazio insufficiente, mettendo a rischio il successo del lavoro di integrazione.