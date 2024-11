Anteprima24.it - Pd metropolitano Napoli: “Riflessione seria sulla violenza giovanile”

Tempo di lettura: 2 minuti “L’esplosione di, la proliferazione di modelli sbagliati e la facilità con la quale i ragazzi entrano in possesso delle armi sono temi che meritano unae responsabile della politica e delle istituzioni. La morte del diciannovenne Santo Romano, ucciso con un colpo di pistola a San Sebastiano al Vesuvio, dopo una lite tra giovani, è l’ennesima tragedia di una catena di orrori che ci sta trascinando nell’abisso di una emergenza sociale sottovalutata per anni. Il compito della politica è quello di interrogarsi su quali sistemi di prevenzione mettere in atto, senza divisioni ideologiche e senza scivolare nella propaganda. Alla repressione dobbiamo affiancare investimenti concreti nella cultura e nella formazione dei nostri giovani.