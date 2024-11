Napolipiu.com - Napoli-Atalanta 0-3: la lezione di Conte che i media non vogliono raccontare

Leggi tutto su Napolipiu.com

Tra la disfatta con l’e la notte di San Siro: così il tecnico prepara la risposta da campione C’è un momento in cui ogni squadra che vuole vincere deve guardare in faccia la realtà. Per ildi Antonioquel momento è arrivato, al Maradona, contro un’che ha battuto gli azzurri. Non inganni il sorriso del tecnico salentino nel post partita. Chi lo conosce sa che quello è il ghigno di chi ha già in mente la risposta. Lo abbiamo visto alla Juventus, quando dopo le sconfitte più pesanti costruiva le vittorie più belle. Lo abbiamo visto all’Inter, dove ha trasformato una squadra traumatizzata in una macchina da guerra. Quel “l’è più forte di noi” non è una resa. È la prima pietra di una costruzione che avrà il suo esame di maturità tra sette giorni a San Siro. Perché il calcio è fatto di momenti, e questo è il momento della verità.