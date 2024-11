MotoGP gara GP Malesia oggi in tv | orari programma e come seguirla in diretta

Leggi tutto su Sportface.it

Laè pronta alladomenicale del Gran Premio della. La categoria regina del motomondiale affronta il penultimo appuntamento della stagione 2024, con la lotta al titolo che sembra avvicinarsi ai titoli di coda. Jorge Martin ha tra le mani il primo match point per chiudere i giochi, dopo aver conquistato la vittoria in unasprint che ha visto Francesco Bagnaia terminare in ghiaia. VAI ALLATESTUALE GP– LA REPLICA IN CHIARO L’appuntamento per lamalese è per domenica 3 novembre, con lo spegnimento dei semafori atteso per le 08:00 italiane. Il Gran Premio sarà trasmesso insui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport, cosìsulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW. In alternativa, Sportface.it vi accompagnerà lungo l’intero evento tramite unatestuale aggiornata in tempo reale.