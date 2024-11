Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Dolehide/Krawczyk 1-6, 6-1, (10-4), WTA Finals 2024 in DIRETTA: rimonta vincente all’esordio per le azzurre!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:25 Parte bene quindi l’avventura dellenel girone B, adesso sono in seconda posizione dopo una giornata di partite. Ce ne saranno altre due. Una vittoria contro Dabrowski/Routliffe garantirebbe la qualificazione! 19:23b.1-6, 6-1, (10-4)!! Si chiude con un match-tiebreak dominato l’esordio della coppia azzurra alle WTAdi Riad. 9-4 Profondissimo l’attacco di dritto di! Match point, cinque! 8-4 Con il rovescio al volo. 8-3 Larga la risposta di dritto incrociato di. 8-2 Dominio azzurro adesso! Risposta incisiva didi rovescio e chiusura di! 7-2 PRIMAdi Jasmine! Meno 3! 6-2 MIRACOLOOOOOOO difensivo in back sopra la testa di. Ricacciate indietro le USA.