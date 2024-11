Movieplayer.it - La rosa della vendetta, anticipazioni 3 novembre 2024: Deva sotto shock! Ha scoperto chi è la sua vera madre

Leggi tutto su Movieplayer.it

Nellepuntata in onda domenica 3alle 21:30 su Canale 5, Lasi prepara a svelare alcuni dei suoi più grandi misteri. Mentre si avvicina al finale di serie, La, nella puntata in onda su Canale 5 in questa domenica 3, porta finalmente al pettine molti dei nodi che si trascinavano fin dalla prima puntata., per esempio, sarà costretta a rivedere la propria idea di famiglia, perchè non soltanto scoprirà di avere unaancora in vita, ma anche un fratello.La: Zafer è disperata e sull'orlobancarotta Quando, da bambina,era malata, Ibrahim, l'uomo che considera a tutti gli effetti suo padre, le preparava una zuppa con pastina a