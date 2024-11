Thesocialpost.it - La moto sbanda a causa di una macchia d’olio sull’asfalto: Claudia Cocchetti muore a 32 anni

Sabato 2 novembre, una tragica fatalità ha colpito una giovane di 32, vittima di un incidente stradale inlungo la provinciale 237 in Val Sabbia, nel Bresciano., in sella a una Bmw 1250 condotta dal compagno, stava affrontando una curva nei pressi di Barghe quando laha perso aderenza. Are lata fatale sarebbe stata una chiazzalasciata sulla strada da un altro veicolo poco prima del loro passaggio. Lo schianto contro il guardrail, purtroppo, non ha lasciato scampo a, che è deceduta prima dell’arrivo dei soccorsi.Leggi anche: Alluvione Valencia, i reali spagnoli in visita con Sanchez e Mazon. Per loro lanci di fango al grido di “assassini” La ricostruzione delle ultime ore diIl dramma si è consumato nel pomeriggio, attorno alle 16.