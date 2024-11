Ilfattoquotidiano.it - La grande paura (ora passata) per Paola Egonu: l’operazione e la voglia di tornare in campo

Quattro giorni fa sul suo account Instagram postava una foto sule la frase: “Missing the feeling”.però non stava lontana dai palazzetti perché in trattativa per giocare in un’altra squadra e lontano dall’Italia, ma per riprendersi da un intervento chirurgico Come riporta La Repubblica la fuoriclasse italiana, medaglia d’oro olimpica con la nazionale di pallavolo, è stata operata alle fosse nasali. Un intervento, che a causa di un’infezione sempre secondo quanto riporta il quotidiano, è stato fondamentale per il prossimo ritorno indella campionessa. Quattro settimane fa sempre su Ig l’atleta scriveva: “Domani inizia la stagione di un campionato che ho tanto atteso, ma purtroppo a causa di un problema di salute che mi costringe a un riposo forzato, non potrò scendere ininsieme alle mie compagne di squadra.