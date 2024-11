Quotidiano.net - In rivolta contro Conte. M5s, arrivano i "figli delle stelle". E sognano di tornare alle origini

Leggi tutto su Quotidiano.net

a rappresentare la "terza via" del panorama politico italiano. Ovvero essere più a sinistra della sinistra quando si parla di diritti, lavoro, ambiente e più a destradestre quando, invece, si tratta di stare accantopiccole e medie imprese oppure essere volanonuove tecnologie e innovazioni industriali. Ecco, se c’è qualcosa che hanno insegnato i 5da quando, nel 2013, sono entrati in Parlamento, è far credere che l’utopia sia una strada percorribile del progresso, un po’ come la famosa frase "apriremo il Parlamento come una scatoletta di tonno" oppure l’altra, epica, dell’"abbiamo abolito la povertà".