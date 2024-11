Ilfattoquotidiano.it - Il giallo del patrimonio di Hermès da 12 miliardi sparito nel nulla: “È la truffa del secolo”

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Sei milioni di titoli, un tesoro da 12di euro, spariti nel. È la “del” secondo Nicolas Puech, erede della celebre maison di lusso, che accusa il suo ex amministratore patrimoniale, Eric Freymond, di averlo derubato. Ma la Corte di Ginevra ha respinto le accuse, e il mistero delle azioni scomparse rimane fitto. “Non è il momento opportuno per parlarne”, ha dichiarato Puech al Wall Street Journal, rifiutandosi di entrare nei dettagli della vicenda. Anche il suo avvocato, Jörn-Albert Bostelmann, si è trincerato dietro un laconico “”, aggiungendo che il suo cliente, 81 anni, “preferisce che le cose si svolgano in modo pacifico”. Un silenzio che alimenta i sospetti e le speculazioni.