Sport.quotidiano.net - Diretta MotoGp Malesia oggi, Gran premio live

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Sepang, 3 novembre 2024 – Il terzo titolo di fila è quasi un miraggio per Francesco Bagnaia. Dopo la caduta nella Sprint Race del Gp dellae la vittoria di Jorge Martin, il pilota della Ducati è lontano 29 punti in classifica dal rivale spagnolo. Martin potrebbe conquistare il Mondialegià, se dovesse guadagnare altre 9 lunghezze su Pecco. Altrimenti il verdetto sarà rimandato all’ultima gara della stagione. Neldi Sepang, Bagnaia scatta dalla pole proprio davanti a Martin: per l’italiano è vietato fallire. Attenzione anche a Marc Marquez e a Enea Bastianini, sempre pronti a dare battaglia per le posizioni di vertice., la garaLa griglia di partenza Prima fila 1. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 2. Jorge Martin (Esp) Ducati Prima Pramac 3. Alex Marquez (Esp) Ducati Gresini Seconda fila 4.