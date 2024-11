Iltempo.it - Di Giuseppe: "Negli States 16 milioni di italo americani. Vittoria di Trump schiacciante"

Leggi tutto su Iltempo.it

Stati Uniti vivono sedicidi, una comunità di chiare radici repubblicane. Quindi - sostiene il deputato di Fratelli d'Italia, eletto nella Circoscrizione estero, Andrea Di- ritengo che sarà un fattore decisivo delle elezioni presidenziali e che si schiererà in maggioranza per Donald».I sondaggi prevedono un testa a testa tra la candidata democratica Kamala Harris e l'ex inquilino della Casa Bianca. Il cosiddetto «too close to call» è un'ipotesi realistica? «Secondo me quella dinon sarà unasul filo di lana, anzi si imporrà abbastanza nettamente. Le dico questo perché basta mettere a confronto la credibilità dei due candidati. La democratica Harris, al di là dell'ideologia, è vuota di contenuti; al contrario, come ha dimostrato in passato, è portatore di certezze che possono piacere o meno».