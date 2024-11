Sport.quotidiano.net - Cremonese-Pisa 1-3: che prova di forza per la capolista

Cremona, 3 novembre 2024 – Unadienorme, un messaggio, il più forte che ilpotesse dare al campionato, lo ha dato a Cremona. Allo “Zini” gli uomini di Inzaghi si impongono per 1-3, mantengono così il primato e ritrovano il successo, e soprattutto Tramoni, che ha coronato la vittoria con un gol in serpentina, alla prima gara al rientro dall’infortunio.PRIMO TEMPO – La partita non concede minuti alle squadre per studiarsi. O meglio, ilnon li concede. Partenza dal pressing altissimo per gli uomini di Inzaghi, che al sesto minuto trovano la conclusione con Marin di prima, che termina fuori. Laa rispondere, con Bonazzoli, lanciato a tu per tu con Semper, che viene però fermato dal fuorigioco.