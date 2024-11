Lanazione.it - Cimiteri ’promossi’ per la ricorrenza. Pulizie al fotofinish, decoro fai da te

Leggi tutto su Lanazione.it

tirati a lucido per la giornata dedicata ai defunti. Complice la bella giornata di sole tantissime persone si sono recate a fare visita ai propri cari: molte persone sono anche venute da fuori città pur di non perdere l’occasione di rivedere un volto amato. Tantissimi fiori e piante hanno riempito di colori icittadini, e per l’occasione il traffico davanti a Turigliano è stato regolato dalla polizia municipale. Anche se in questi giorni chi frequenta iha lamentato che le operazioni di pulizia sono state fatte a ridosso della. Nonostante tutto in occasione della giornata di ieri parenti e amici hanno potuto fare visita ai loro cari nel massimo dell’ordine e del