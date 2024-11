Calcio Serie A | Inter-Venezia 1-0

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

22.45battuto 1-0,a un punto dal Napoli.Per in nerazzurri 5 vittorie e un pari dopo il ko nel derby.Lagunari penultimi a 8 punti con Monza e Lecce. Pressione nerazzurra (in giallo).Lautaro due volte,Bastoni,Thuram non trovano la porta, Mkhitaryan a botta sicura ma Stankovic ci arriva.Stessa cosa fa Sommer su stoccata di Oristanio. Ripresa. Mkhitaryan segna pure ma in fuorigioco. Pohjanpalo impegna Sommer poi calcia alto. Stankovic respinge su Lautaro e alza in angolo un'incornata di Dumfries ma si arrende a quella di Lautaro (65')