Bocconi, una giorno in allegria grazie al ‘Borgo infestato’

Oltre 300 persone hanno partecipano avenerdì scorso alla festa del, ovvero alla festa allestita per Halloween. "Ma più che altro – racconta la presidente della Pro loco, Francesca Briccolani –, è stata la festa del paese e non solo, perché c’erano bambini, famiglie e adulti oltre che da, Portico e San Benedetto, anche da tutta la vallata del Montone, da Forlì e perfino da Rimini". Come mai tanta gente in un piccolo paese e per la festa di Halloween, che si svolge ormai ovunque? Risponde sempre la presidente della Pro loco Briccolani: "Perché nel nostro piccolo paese diormai non ci sono più negozi e punti d’incontro, quindi anche una festa è una delle poche occasioni per ritrovarsi insieme e la gente ha bisogno di questi appuntamenti. Inoltre, anche le nostre streghe erano veramente belle e divertenti".