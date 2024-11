Sport.quotidiano.net - Zauli prende le misure. Grifo, emergenza-difesa. Giunti e Seghetti si scaldano per il Legnago

Una cosa è certa: l’impatto con il gruppo è stato ampiamente positivo. Lambertoè riuscito a trovare modi e parole giusti con la squadra biancorossa reduce da un trend negativo e dall’esonero di Alessandro Formisano. Un gruppo che ha grande necessità di ritrovare il bandolo della matassa e i risultati. I primi giorni del nuovo tecnico sono stati positivi nello spogliatoio: l’allenatore si è posto in campo e fuori in modo convincente, sicuro, disponibile al confronto. Con l’intento di trovare la chiave giusta per far rendere la squadra al meglio. Insomma, in attesa di vedere i risultati, i giocatori sarebbero stati postitivamente colpiti da questi primi giorni di lavoro. Ma poi c’è la risposta più importante, quella del campo. Dopo la sconfitta di Sassari, la squadra si prepara ad un appuntamento che non si può fallire, quello di domani sul campo del