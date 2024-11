Zonawrestling.net - WWE: Liv Morgan è la prima campionessa Crown Jewel, Nia Jax beffata campionessa di Crown Jewel, che vedeva contrapposte la campionessa WWE Liv Morgan e quella mondiale Nia Jax, la vittoria è andata al membro del Judgment Day. Ad onor del vero, la bionda ha combattuto quasi l’intero match senza l’ausilio dei suoi compagni di stable, rivelatisi decisivi però alla fine della contesa. Nei secondi finali, Dominik ha distratto l’arbitro, permettendo alla Rodriguez ti intervenire e di permettere a Morgan di chiudere il tenzone con la sua oblivion. Da notare i ripetuti tentativi di Tiffany Stratton di incassare la sua valigetta Money in The bank, mai andati in porto però. Al termine della sua vittoria, Triple H ha premiato una commossa Liv con la cintura di campionessa di Crown Jewel. Leggi tutto su Zonawrestling.net Nello scontro femminile per l’iridata cintura didi, che vedeva contrapposte laWWE Live quella mondiale Nia Jax, la vittoria è andata al membro del Judgment Day. Ad onor del vero, la bionda ha combattuto quasi l’intero match senza l’ausilio dei suoi compagni di stable, rivelatisi decisivi però alla fine della contesa. Nei secondi finali, Dominik ha distratto l’arbitro, permettendo alla Rodriguez ti intervenire e di permettere adi chiudere il tenzone con la sua oblivion. Da notare i ripetuti tentativi di Tiffany Stratton di incassare la sua valigetta Money in The bank, mai andati in porto però. Al termine della sua vittoria, Triple H ha premiato una commossa Liv con la cintura didi

🔥Argomento popolare! Ne parlano anche altre fonti

(Zonawrestling.net)

Nello scontro femminile per l’iridata cintura di campionessa di Crown Jewel, che vedeva contrapposte la campionessa WWE Liv Morgan e quella mondiale Nia Jax, la vittoria è andata al membro del Judgment Day. Ad onor del vero, la bionda ha ...

(Lanazione.it)

WWE CROWN JEWEL: Liv Morgan scrive la storia aggiudicandosi il titolo di campionessa 'saudita' di Crown Jewel

CROWN JEWEL: scrive la storia aggiudicandosi il titolo di campionessa 'saudita' di Crown Jewel Liv Morgan racconta le umili origini prima della WWE

racconta le umili origini della Liv Morgan : “Un grazie alle donne della WWE che hanno spianato la strada al successo.”

: “Un grazie alle donne della che hanno spianato la strada al successo.” WWE : Un video inedito mostra il dietro le quinte del segmento di Liv Morgan a Raw

: Un video inedito mostra il dietro le quinte del segmento di a Raw “SUMMERSLAM” in prima tv assoluta su DMAX domenica 11 agosto alle 21.25 e in streaming su DISCOVERY+

tv assoluta su DMAX domenica 11 agosto alle 21.25 e in streaming su DISCOVERY+ Liv Morgan: "La più grande differenza dal mio debutto? La sicurezza in me stessa."

RISULTATI: WWE Crown Jewel 2024 La WWE fa tappa in Arabia Saudita per un evento storico che segnerà l'assegnazione dei primi Crown Jewel Championship. Il grande PLE è fissato per sabato 2 novembre 2024 alla Kingdom Arena di Riyadh, ... (zonawrestling.net)

La WWE fa tappa in Arabia Saudita per un evento storico che segnerà l'assegnazione dei primi Crown Jewel Championship. Il grande PLE è fissato per sabato 2 novembre 2024 alla Kingdom Arena di Riyadh, ... Rhea Ripley e il suo reale infortunio: la WWE deve mettere una toppa a Crown Jewel Qualche ora dopo, la WWE ha annunciato che ha riportato un infortunio: “È stato rivelato che The Nightmare ha subito una frattura della cavità orbitale destra, che metterà Ripley fuori dall’azione per ... (msn.com)

Qualche ora dopo, la WWE ha annunciato che ha riportato un infortunio: “È stato rivelato che The Nightmare ha subito una frattura della cavità orbitale destra, che metterà Ripley fuori dall’azione per ... Liv Morgan ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con la WWE Il suo Revenge Tour non si è ancora concluso: come si era ripromessa, ha portato via tutto a Rhea Ripley . Nonostante questo Liv Morgan non perde occasione per dimostrare che è una delle figure più ... (msn.com)

Barga (Lucca), 17 settembre 2024 – Festa a sorpresa per Sara Morganti, ieri in visita ai genitori ed alla famiglia per mostrare le medaglie conquistate a Parigi e per un saluto dopo gli impegnativi giorni trascorsi in Francia. Per l’occasione, con ...