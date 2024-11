Ilrestodelcarlino.it - Viaggio nel mondo dei cristalli: in mostra oltre cento minerali

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Cesenatico propone un interessante appuntamento per gli appassionati di mineralogia. Domani, alle 17, nella Galleria comunale d’arte "Leonardo da Vinci" sarà infatti inaugurata la"Ildei", una esposizione di, organizzata dal Gruppo mineralogico Paleontologico di Cesenatico e dal Comune di Cesenatico. Laè ordinata secondo la classificazione di Nickel-Strunz, adottata dall’Ima, l’Associazione Mineralogica Internazionale, e comprende100 campioni diprovenienti da tutto il. Laè dedicata agli appassionati, studiosi e collezionisti, ma è rivolta anche alle scuole, per la quali si organizzano visite guidate gratuite su prenotazione (informazioni al 348 4144731). E’ stato realizzato un catalogo a cura di Luciano Bernardini, corredato da foto a colori e diviso in tre parti.