Tetti sfondati e pavimenti sollevati, è degrado

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Entrando nel primo campo del cimitero, se si alzano gli occhi si notano iletteralmentein alcune parti del perimetro del quadrilatero delle tombe di proprietà privata, ma basta guardare anche solo dritto davanti a sé per scoprire angoli totalmente degradati, tra nastri bianchi e rossi che improvvisamente bloccano il transito, muri scrostati e lapidi che si staccano. Nei giorni in cui si ricordano tutti i santi e i defunti, il camposanto è più affollato del solito ma la “cartolina” che appare al visitatore, in certi punti, non è certamente edificante. Nell’ultimo anno, il Comune ha cercato di contattare i parenti proprietari delle cappelle che stanno cadendo a pezzi, avviando dunque l’iter che prevede che sia il privato, qualora risponda, a dover farsi carico della manutenzione straordinaria.