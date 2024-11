Lanazione.it - Sta per tornare la quinta edizione di Warning, la rassegna scientifica a Palazzo Blu

Pisa, 2 novembre 2024 - Al via aBlu dal 7 novembre ladi, lascientifico – divulgativa che coinvolge gli studenti degli istituti superiori della Toscana, per affrontare la ‘complessità’ dei nostri tempi da molteplici punti di vista e toccando i vari ambiti scientifici e del sapere. Il titolo della2024/2025 è ‘Il mondo di tutti, un mondo per tutti’, con quattro appuntamenti a partire da giovedì 7 novembre, fino al 10 aprile 2025 nell’auditorium diBlu con ospiti importanti relatori. Più da vicino, il tema dellain partenza si confronta con la necessità di avere oggi più che mai una visione globale. Comprendere le relazioni reciproche tra popoli e culture nel corso del tempo, che hanno portato all’assetto contemporaneo, è una chiave di lettura sempre più indispensabile.