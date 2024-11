Sparatoria a Napoli ucciso il calciatore 19enne Santo Romano | la lite per un piede pestato Ferito un altro giovane

Leggi tutto su Open.online

Due gruppi di giovani in piazza il venerdì sera, un diverbio per una sciocchezza, forse una scarpa pestata inavvertitamente. Poi la, gli animi che si scaldano e tutto che sembra finire in pochi minuti. Fino a quando mezz’ora più uno dei giovani torna in piazza, estrae una pistola e spara. Si chiamavail ragazzo di 19 anni morto dopo essere stato colpito al petto questa notte, in piazza Raffaele Capasso, a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di, da un proiettile al culmine di unatra gruppi di giovani. Il, residente a Casoria ma nato ad Acerra, è morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare. Il ragazzo era il portiere dell’Asd Micri, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. Unproiettile haal gomito unnapoletano.