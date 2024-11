Quifinanza.it - Sostituzione della caldaia in condominio: quali sono le modalità di approvazione

Laè un intervento che deve essere approvato dall’assemblea condominiale con apposita delibera. Le regole per l’da parte del(ovvero i quorum da rispettare) variano in funzione del fatto che il lavoro in questione sia da considerare una manutenzione straordinaria oppure un’innovazione. A secondacategoria di appartenenzanecessarie maggioranze differenti e l’effetto di questa distinzione non è di poco conto. La Corte di Cassazione, con una sentenza recente, la numero 5663 del 4 marzo 2024 seconda sezione, ci spiegai criteri da adottare perficare correttamente il tipo di lavoro da eseguire.