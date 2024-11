Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, a Fusignano sei nuove telecamere

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Sono sei ledi ultima generazione che verranno posizionate in altrettanti luoghi sensibili dinei prossimi mesi. A darne notizia è lo stesso sindaco della città, Nicola Pondi, durante l’ultima seduta del consiglio comunale svoltosi il 30 ottobre. Precedentemente era stato illustrato il progetto anche in sede di commissione bilancio visto che il costo di 27.000 euro verrà inserito nel bilancio dell’ente per il 2024. "In realtà il progetto nel suo complesso è di circa 50.000 euro – chiarisce il sindaco a una domanda specifica portata dall’opposizione durante la seduta –. Quelli di quest’anno serviranno a comprare e installare le sei, mentre il prossimo anno procederemo a sostituire quelle vetuste già in uso".