Sevizie e violenze sul neonato ricoverato | arrestato in flagranza il padre 22enne

Un uomo di 22 anni è statoall’ospedale pediatrico di Padova con l’accusa di maltrattamenti e lesioni gravi nei confronti del figlio di appena 5 mesi. Alcuni giorni prima era stato l’uomo a portare ilin visita al pronto soccorso per problemi respiratori. Il bimbo di 5 mesi è statoma dai primi accertamenti è emerso un quadro inquietante. Il personale sanitario ha quindi allertato le forze dell’ordine e sono iniziate le indagini. Gli investigatori hanno scoperto che il, quando era sicuro di non essere visto da medici e infermieri durante l’orario di visita, seviziava il bimbo con atti violenti, provocandogli gravi lesioni. In questa fase di ricovero, le condizioni di salute del piccolo peggioravano anziché migliorare: un ulteriore elemento che ha insospettito i medici e spinto gli inquirenti ad accelerare le indagini.