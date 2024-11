Liberoquotidiano.it - Santalucia, la toga fissa in tv? Demolito con una battuta: "Il tempo per lavorare"

Il duello Anm-Lega non conosce tregua. Ogni giorno una puntata. Quella di ieri ha - ancora una volta come protagonista il presidente dell'Associazione nazionale magistrati Giuseppe, che ha colto l'occasione dell'ennesima ospitata televisiva per attaccare il leader della Lega “reo” di aver criticato le posizione dell'Anm sul tema dell'immigrazione. Quello di Salvini, spiega a Tagadà, su La7, il magistrato «è un modo per rappresentare la magistratura in modo fazioso ed antitaliano: da un lato il governo che fa il bene del Paese dall'altro i magistrati che sono i nemici. Noi - proseguenon siamo chiamati a completare il lavoro del governo: o si accetta questo o non ci si intenderà mai. Il magistrato non è lì per cooperare con il governo, certo - si corregge il magistrato - non per andare contro il governo, ma per far rispettare i diritti delle persone».