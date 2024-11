Roma, messa sotto vigilanza la giudice che non ha convalidato il trattenimento dei migranti in Albania

Leggi tutto su Open.online

Silvia Albano è una dei sei magistrati che si è occupata, per conto del tribunale di, dei provvedimenti di convalida deldei primiarrivati in. Convalida che non c’è stata e, dunque, il protocollo siglato dal governo Meloni e dalla controparte di Tirana si è rivelato inutile. Almeno per quella prima tranche di trasferimenti: isono stati riportati in Italia, con tanto di polemiche sul costo dell’operazione. Dopo la firma dei provvedimenti – lo scorso 18 ottobre -, Albano ha denunciato di aver subito diverse minacce di morte. E oggi – 2 novembre -, laè stata posta: l’Ansa riporta che le verifiche per la sua sicurezza riguardano il luogo di lavoro e l’abitazione. L'articololache non haildeiinproviene da Open.