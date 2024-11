Ilrestodelcarlino.it - Primi effetti della cura Spiro Leka?. Il test più atteso è quello di Imbrò

Domani alle 18 la Carpegna Prosciutto scende in campo alle 18 contro Orzinuovi al PalaVitri. Formazione che ha 8 punti in classifica. Esattamente 4 piùVuelle. All’internosocietà non si muove nulla per cui non si sa se si sta cercando un rimedio soprattutto sotto i canestri dove la formazione guidata da Sacripanti prima, Baioni poi, ed ora da, non ha mai vinto un duello. Non escono nemmeno i sospiri dalla sedesocietà, ma in compenso i rumors escono da altre piazze. Perché stando ai ‘retrobottega’ sia Avellino che Varese avrebbe sondato per averedalla società pesarese. Dalla sedeCarpegna Prosciutto bollano questa storia, che è rimbalzata l’altro giorno anche su Pesaro, come una storia senza un minimo di attendibilità.