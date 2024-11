Quotidiano.net - Oltretempo, l’omaggio degli studenti dello IED ai 100 anni di gioielli Damiani

Torino, 2 novembre 2024 – Fatti non parole. Potrebbe essere questo il “titolo” per raccontare l’installazione e la mostra alle Gallerie d’Italia a Torino che IED Torino ha presentato come prova concreta che vera formazione di giovani talenti si può fare. A questa magnifica occasione di vita e di lavoro per alcuni ragazzi pieni di volontà e di voglia di fare ha contribuito non poco la maison di alta gioielleria, che ha messo a disposizionel’esplorazione dell’archivio che conta 100di storia e l’esperienza unica della manualità dell’alto artigianato. È nata così la mostra, questa sì “gioiello” alle Gallerie d’Italia intitolata ‘’ coi lavori di laureaIED Torino del triennio del corso inDesign del Gioiello e Acessori.