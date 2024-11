Ilrestodelcarlino.it - Oggi un ‘Caffè con Eduardo e Totò’ al Bistrò

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Organizzato dall’associazione ‘Poeti in cammino’ questo pomeriggio alle ore 17.30 aldi via Vidacilio ci sarà l’appuntamento con uncon. Gli attori Eugenio Ravo ed Enzo La Marca affiancati dalla poetessa e collega giornalista Franca Maroni, daranno voce ai testi diDe Filippo e Antonio De Curtis ‘da sempre ha avuto un rapporto speciale con il caffè. In ’Napoli Milionaria’ il caffè è legato al mercato nero. Amalia Jovine ne ha riempito il materasso e ne fa un’attività redditizia. Non è un caso, infatti, che nel primo atto della commedia, viene portata in scena un’enorme caffettiera napoletana per i clienti in attesa della tazzulella ‘e cafè. A Napoli è nato il Caffè Totò. Negli anni ’50 e ’60 i napoletani erano infatti soliti bere un caffè corretto con l’anice, lo ’Scarffariello’.