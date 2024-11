Ilrestodelcarlino.it - ’Notte nera’ da paura, invasione di maschere

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Alcune migliaia di persone hanno partecipato alla Notte Nera a Lama Mocogno, un evento ormai radicato che si ripete da 14 anni, richiamando grandi e piccini anche dalla città. Tantissime persone si sono presentate in paese mascherate. Si palpava la voglia di divertirsi. Ha aperto alle 18 la festa che aveva per tema il circo e grazie alla bella giornata e serata si è protratta più a lungo del solito, fin oltre l’una, quando i vari street food e le bancarelle hanno iniziato a smobilitare. I membri dell’associazione Notte Nera Aps, presidente Manuela Casacci, e altri volontari del luogo hanno invece lavorato fino alle 4 e mezza per riportare il paese nella sua normalità. L’intero tratto della via Giardini che attraversa il capoluogo era allestito tutto, come vuole la tradizione, nel segno di Halloween. C’erano attrazioni per tutte le età rigorosamente a tema.