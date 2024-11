Lanazione.it - Mura ed ex chiese, al via interventi di restauro a Firenze

, 2 novembre 2024 - Dalla ex Chiesa dei Barnabiti, al Tepidarium del Roster fino al Torrione delledi San Leonardo in via di Belvedere: sono numerosi glidi ristrutturazione econservativo approvati dall’amministrazione comunale che partiranno nel giro di qualche mese. Il pacchetto di progetti che ha appena avuto il via libera in giunta intende contribuire alla migliore valorizzazione cultura in termini di fruizione e conoscenza di parti di particolare pregio architettonico della città .