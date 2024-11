Quotidiano.net - Migranti: in settimana la Libra torna nel Mediterraneo

La nave della Marina militare, preposta al trasferimento deinei centri italiani in Albania, tornerà all'inizio della prossimanelcentrale. La nave ha lasciato in serata gli ormeggi a Messina e si sta dirigendo verso sud in attesa di indicazioni da parte del Viminale. Lamonitorerà l'eventuale flusso di arrivi diper poi, quindi, accoglierli a bordo ed organizzare un eventuale nuovo trasferimento nell'hotspot di Shengjin in Albania per quelli che rientrano nelle categorie previste dal protocollo con il governo di Tirana.