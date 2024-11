Quifinanza.it - Meloni in calo nei primi sondaggi dopo la vittoria in Liguria del centro-destra

(Quifinanza.it - sabato 2 novembre 2024) Servirà ancora del tempo per analizzare nel dettaglio quello che è successo in, con ladell’ex sindaco di Genova Marco Bucci, candidato indipendente delalle elezioni regionali, contro l’ex ministro dem Andrea Orlando. Nonostante le voci critiche da parte dell’elettorato, non c’è stata una disfatta del Campo Largo di Pd e M5s, vista la poca differenza delle percentuali tra le due proposte. Ipolitici nazionali, però, sembrano delineare un cambio di passo negli umori degli italiani. Giorgia, complice una Manovra 2025 che non sta piacendo a molte categorie, perde voti, almeno in potenza, e i partiti della maggioranza non sembrano forti come poche settimane fa. Tra poco più di due settimana ci sarà un importante banco di prova per tutte le formazoni: le elezioni regionali in Emilia-Romagna e Umbria del 17 e del 18 novembre.