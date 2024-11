Ilfoglio.it - Matt Walsh, regista troll che mostra il lato comico dei liberal americani

Leggi tutto su Ilfoglio.it

(Ilfoglio.it - sabato 2 novembre 2024) Ho visto finalmente Am I racist?, il secondo film di(il primo, due anni fa, era What is a woman?)., per chi non lo sapesse, è un giornalista molto conservatore e molto cattolico, molto gonzo e molto, che cura un podcast su The Daily Wire. Stavolta abbandona la camicia di flanella a quadri e si mimetizza tra iperre ilinvolontariamentedei corsi di consapevolezza antirazzista ispirati alla DEI (Diversity, Equity and Inclusion). L’idea di fondo è semplice e persuasiva (lo era già quella del film precedente): abbandonare la color blindness e concentrarsi ossessivamente sul fattore razziale, così da renderlo visibile in ogni interazione sociale, non è un buon modo per combattere il razzismo, semmai è una via infallibile per esasperarlo. Ma il merito del film non è nelle opinioni del suo autore, che sono non di rado grottesche.