Biccy.it - Luca Barbareschi prende le distanze dal flop di Se Mi Lasci Non Vale: le sue parole fanno discutere

Se MiNon, trasmissione descritta dai media come “la risposta Rai a Temptation Island” e condotta daè stata un. La prima puntata è stata seguita da 321mila spettatori con l’1,8% di share, mentre la seconda puntata è stata seguita da 293mila spettatori con il 2% di share. Numeri che hanno spinto la rete a chiudere in anticipo proponendo una terza e ultima puntata che sarà un condensato di tutti gli episodi che sarebbero dovuti andare in onda per tutto il mese di novembre.però, che durante la conferenza stampa aveva difeso Se MiNonetichettandolo come “un programma molto bello e visivamente super”, ora ne ha preso le. Lo ha fatto ai microfoni di Rai Radio1 nel programma Un Giorno Da Pecora. “Se sono dispiaciuto della chiusura anticipata? No, perché non mi piaceva, non ero contento.