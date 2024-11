Gqitalia.it - Longlegs e il suono rock'n'roll dell'orrore

Per Halloween è arrivato finalmente anche in Italia, il film horror scritto e diretto da Oz Perkins, primogenito'attore Anthony Perkins (Psycho, 1960). Complici un inquietante, oltre che irriconoscibile, Nicolas Cage e una campagna di marketing azzeccata, si tratta del film indipendente che ha incassato di più (oltre 100 milioni di dollari) nel 2024 . Il design delcontribuisce anch’esso a rendere questa pellicola interessante e sin dai titoli di testa ci viene detto chiaramente che la musica riveste un ruolo di primo piano. La scritta su sfondo rosso che anticipa l’inizio del film è la strofa di aperturaa canzone Bang a Gong (Get It on) dei T. Rex, la band di Marc Bolan. “Well you're slim and you're weak. You've got the teeth of the Hydra upon you. You're dirty sweet, and you're my girl.” T.