Le big tech Usa spingono sull’IA. Spese per 200 miliardi nel 2024

(Quotidiano.net - sabato 2 novembre 2024) La scommessa sull’intelligenza artificiale resta la grande priorità per le bigamericane di web e software: solo nel, ledi capitale per l’AI di Amazon, Microsoft, Meta e Google supereranno i 209di dollari, il 42% in più sul 2023, con i data center che rappresenteranno l’80% del totale. Una corsa collettiva che si riassume nelle parole di Sundar Pichar. Ceo di Alphabet (casa madre di Google): "Il rischio di sottoinvestire nell’infrastruttura per l’IA è notevolmente maggiore del rischio di investire eccessivamente", aveva detto a luglio. Avanti tutta, quindi, con costi stellari che cresceranno ulteriormente per tutti nel 2025. Cifre da record che da mesi suscitano più di qualche perplessità negli analisti finanziari di tutto il mondo.