L’Angelini aspetta Teramo | Un’altra bella battaglia

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Quarto turno del campionato di serie B1 femminile per l’Elettromeccanica Angelini che domani alle 17.30 al MiniPalazzetto, in zona Ippodromo, ospiterà la Futura Volley. Entrambe le formazioni arrivano da una vittoria: le abruzzesi, settime in classifica con 5 punti, hanno vinto al tiebreak a Ravenna e si apprestano dunque ad affrontare la seconda trasferta consecutiva. Le romagnole invece fin qui hanno registrato l’en plein di vittorie, l’ultima delle quali conquistata sul difficile campo di Jesi con un perentorio 3-0 che è valsa alle ragazze di coach Lucchi ì il primo posto in classifica in solitaria con 9 punti. Dallo spogliatoio è Laura Melandri a commentare il momento: "La partita contro Jesi è stata molto positiva perché siamo riuscite a esprimere un buon gioco contro un avversario ostico.